桃園市議員王浩宇罷免案通過後，資深媒體人韋安在臉書連發兩文，第一則指國民黨革實院長羅智強可能掀起一股罷免潮的「腥風血雨」。他第二則發文預測，高雄「罷捷 (市議員黃捷)」有87％的幾率不會成功，但對未來「罷萊委」有預熱效應；真正有看點的，將是台中的「罷3Q（立委陳柏惟）」，以3Q的作為和當初意外落選顏寬恒的實力，成功率將超過87％。

韋安說，「罷王」是各方人士共同努力的結果，而羅智強不僅出力，還出錢。小強可能會掀起一股，罷免潮的「腥風血雨」。一，過去一個月裡，羅多次到桃園中壢，街頭演講宣傳「罷王」二，羅騎單車宣傳「反萊豬公投」聯署，用了2、3天時間，也在桃園中壢，主打「罷王」三，甚至《我＋1》粉專，羅直接在臉書下廣告，為「罷王」催票。羅智強說到做到，「罷王」已成功，他發起「罷萊委」的活動，不是說說而已，成功幾率頗高。

韋安臉書發文。（摘自韋安臉書）

韋安也說，高雄「罷捷」，有87％的幾率不會成功，但對未來「罷萊委」活動，有預熱的效應。真正有看點的，將是台中的「罷3Q」。以3Q的作為，和當初意外落選顏寬恒的實力，成功率將超過87％。

(中時 )