女星劉樂妍近年將演藝事業轉往大陸，因為不時發表國族認同，被網友稱為「女版黃安」，近來更在微博自爆台灣亂象，她表示以前在夜店打工賣酒時，看到許多人願意花錢購買毒品吸食，不禁感嘆：「還不如把錢拿去買一隻烤鴨來吃」。

劉樂妍透露近來即將接下公益活動，要幫誤入歧途的人回到正軌，喊話身邊若有人毒品成癮，需要幫忙戒掉都能詢問她，接著話鋒一轉，提到年輕在夜店打工賣酒時，由於當時台灣對毒品還沒抓很嚴，每次到夜店都可以看到一堆人吸食毒品，頻率甚至多到讓她早已司空見慣，不過當時「一顆小小的藥，大概要400塊錢，小小一瓶K，那個時候就要1000多塊台幣」，讓她相當疑惑為何還有人願意花錢購買？

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

這些價格對當時還是打工族的她而言，不是輕而易舉就能賺到，因此強調：「老娘我要是有400塊，肯定買一隻全鴨！有這個錢，拿來吃烤鴨買個炸雞腿不是很好嗎？」接著不禁撂下狠話：「所以我真的很難理解，為什麼會有人誤入歧途？他們難道都不會算帳嗎？」

不過網友對於她要接下此公益活動，多數都表態不贊同，也紛紛留言勸阻：「這個公益幫忙還是少做，畢竟你一人在這邊，又是女孩子」、「還是别去做這個公益吧，癮君子能離多遠離多遠」、「國家有專門的機構，願意戒的自己會去，不願意去的你也幫不了」。

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(中時新聞網)