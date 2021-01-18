桃園市政府日前在市政府綜合會議大樓2樓舉辦「扶老攜幼、愛心送暖」社會關懷公益活動受贈儀式，桃園市政府由社會局長鄭貴華代表接受桃園市補習教育事業協會及桃園市兒童課後照顧服務協會贊助桃園市社會局轄下各地關懷據點「一萬斤白米」關懷物資，鄭貴華也代表市長鄭文燦特別頒發感謝狀給補教與兒照兩協會，感謝兩協會對桃園市民關懷的社會義舉。

「扶老攜幼、愛心送暖」社會關懷公益活動，是由桃園補教協會與兒照協會共同發起，更是全國補教業之首創，桃園市補習教育事業協會及桃園市兒童課後照顧服務協會理事長吳正吉表示，兩協會對社會之關懷活動已實施多年，特別是每年的教育登階計畫，更是弱勢學子的一大學習助益，即使是新冠疫情蔓延的一年，各行各業都深受其害，補教業更是受害匪淺，儘管補教業普遍營收與獲利都深受影響，但對社會的關懷依舊不減，109年登階計畫仍高達100家補習班參與。

理事長吳正吉因同時兼任民間宗親會領導人，深知今年因疫情影響各地社福機構之募款遠不如預期，經費拮据，主動招集兩協會理監事與幹部，規劃與發起擴大性的社會關懷活動，從教育登階的學子教育輔助，擴及到老人、心障與育幼院的關懷協助，更在1／14由吳理事長帶領兩協會理監事與幹部前往龍潭區「幸福基金會」參訪關懷身心障礙者的日常起居與受照顧狀況，並捐贈六百斤白米，接著前往楊梅區「藍迪兒童之家」，關心這群0至18歲因各式因素失去家人陪伴的兒童及青少年安養狀況，更捐贈一千兩百斤白米，為大家注入一股支持的力量。

「扶老攜幼、愛心送暖」社會關懷公益活動共號召102家桃園市補習教育事業協會及桃園市兒童課後照顧服務協會兩協會會員共襄盛舉，總募得白米一萬一千八百斤，兩協會共同理事長吳正吉表示，雖然今年只是第一次募集，但絕對還會有下一次，下下一次，雖是空前但不會是絕後，這也是兩協會回饋社會的心意，善盡補教業的社會責任。

(中時 )