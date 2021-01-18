日前雲林縣長張麗善表示，西螺果菜批發市場改善案縣府提了2億預算給農委會，但遲遲沒有下文，去年底農委會主委陳吉仲與民進黨立委劉建國去西螺時即宣布給西螺鎮公所1.5億元，痛批補助為綠委而開，陳吉仲今(18)日回應，農業無藍綠之分，強調相關說法屬不實消息。

立法院經濟委員會今日審查110年度農委會主管、非營業部分算案，包括農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及農民退休基金等。

陳吉仲會前媒體聯訪被問到，雲林縣長張麗善日前說，西螺果菜批發市場的改善預算提給農委會卻遲遲沒有下文，結果立委劉建國去的時候就直接給1.5億，痛批陳「偏心」、「縣府成了農委會的絕緣體」。

陳吉仲表示，相關說法屬不實的消息，農業沒有分藍綠，農業完全不受政治影響，從宜蘭縣的綠博、台中市花燈節的補助，以及南投縣的農業博覽會，甚至上周五嘉義市長黃敏惠與王美惠立委都有共同參與的嘉義市肉品市場改建案，農委會都有全力支持。

陳吉仲說，西螺果菜批發市場屬西螺鎮公所，勢必要透過雲林縣政府，但是許多設備提升兼改善等都還在規劃中，沒有所謂的政治人物要求配合與答應，西螺果菜批發市場是全台灣最重要的蔬菜產地市場，只要有提出的改善是正面的絕對會全力協助。

另外國民黨立委馬文君日前也指出，去年中央以疫情為由，將南投茶業博覽會的補助款從600萬砍半為300萬，結果行政院中部辦公室執行長蔡培慧因為有「關注」，中央竟加碼補助到700萬元，批陳是在為蔡培慧的南投縣長之路「輔選」。

陳吉仲指出，去年受疫情影響，茶業博覽會可能面臨要不要繼續舉辦的問題，「但因為國內疫情控制的很好，當然要加碼來補助啊。」

(中時 )