台南近日發生一起行車意外糾紛，一名機車騎士遇到一輛白色轎車要自路旁切入車道，由於按照規定轎車應禮讓直行車，因此並未禮讓。沒想到，轎車駕駛竟因此爆氣下車嗆人，更拿手中的雞排砸向騎士。

一名男網友在臉書社團「爆料公社」分享一則影片，只見一名機車騎士直行時，遇到路旁的一輛白色轎車要切入車道，但騎士認為自己是直行車，因此不願禮讓；而白色轎車也絲毫沒有退讓的意思，騎士因此不滿狂按喇叭以示抗議，兩車差點相撞。

不料，機車騎士此舉惹怒汽車駕駛，將車停在路中央便下車對著騎士怒吼，「X小啦！」還將手中的雞排砸向機車騎士；而騎士也不干示弱向對方喊道，「我有在錄喔！」說著手還指向自己的行車紀錄器。而駕駛聽聞對方有在錄影，悻悻然的回道，「錄啊！」隨後便回到車上駕車離去。

駕駛不滿被按喇叭抗議，下車嗆聲。（圖／翻攝自爆料公社）

影片曝光後，大批網友分成兩派；有人認為機車騎士應該忍一時之氣，事後檢舉便可，不應該拿自己的生命開玩笑，「沒有記錄器還敢這樣嗎？」、「自己有路權也知道對方白目沒品，但用生命捍衛路權其實也沒好處」、「這位摩托車主會開車嗎？開車生涯都會遇這樣狀況，讓ㄧ下不擔誤你10秒，何必呢？如果他是ㄧ槍斃了你，你還覺的不用讓很棒棒嗎？」

駕駛不滿被按喇叭抗議，朝騎士丟雞排。（圖／翻攝自爆料公社）

但也有網友認為，路邊車輛要切入車道本就應該禮讓，認為機車騎士應該檢舉該汽車駕駛，「路邊停車要切入車道是要禮讓的，不是想開出來就可以開出來」、「這種千萬不要放過他，放過他以後還是有人遭殃」、「一堆人叫直行讓路邊起步，到底懂不懂交通規則啊？」、「檢舉就對了，跟這種人不需要客氣」、「真的很沒水準又低級，趕快去檢舉他。」

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(中時新聞網)