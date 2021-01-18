1.華邦電(2344)：15日遭三大法人聯手賣超18182張，今早一度重挫逾8.5%，摔出月線。

2.威剛(3260)：15日三大法人大舉賣超1122張，衝擊盤初股價跌逾5%。

3.聯電(2303)：15日外資賣超29036張，加上ADR重挫7.68%，盤初股價一度跌至46.5元，惟承接買盤積極，跌幅快速縮減至約1%。

4.中鴻(2014)：2月內銷盤價喊漲，Q1獲利加分，15日並獲外資轉買超，惟逢大盤重挫，股價跟跌逾5%。。

5.大魯閣(1432)：今啟動庫藏股，區間價9~21.7元，晨盤逆勢疾拉漲停鎖死。

6.富邦媒(8454)：疫情加溫網購題材，加上外資持續買進，支撐晨盤一度逆漲逾5%，惟仍不敵空軍壓境翻黑。

7.鈊象(3293)：宅經濟助威+15日外資轉買超，晨盤股價逆漲逾2%，收復5日線。

8.松翰(5471)：迎旺季，Q2業績拚新高，早盤上揚逾2%。

9.旺宏(2337)：NOR價疲軟，旺宏遭摩根大通證券降評，股價續滑逾6%。

10.力成(6239)：後市看俏，外資連3日買超，晨盤帶量上漲逾2%，一度登近1個半月高點。

11.富鼎(8261)：外資轉賣超，股價漲多修正，早盤下挫逾5%，回測50元關卡。

12.南帝(2108)：防疫、缺貨題材加持，股價上攻近5%。

13.恆大(1325)：口罩股順流而上，人氣匯集買氣，晨盤衝漲近9%，強勢反彈。

14.長榮(2603)：國際運費驚漲不停，不敵資金快速輪動，早盤賣壓續湧，一度下跌逾8%。

15.健和興(3003)：2020年每股賺2.33元，外資連續買超3日，今早跳空登上漲停。

16.致伸(4915)：亞系外資看好今年營業利益年增24%、EPS估4.8元，多方繼續上攻，逼近55元。

17.熱映(3373)：新冠本土病例持續增加，防疫題材加溫，股價觸底翻，勁揚約5%。

18.泰山(1218)：本業營運回穩、轉投資全家挹注，技術線型多頭排列，成功突破30元，改寫1998年5月以來新高價，但旋即遭空頭狙擊翻黑。

19.帆宣(6196)：台積電當靠山，股價遇高檔拉回、低檔有撐，今早持穩於120元。

20.樺漢(6414)：電動車正夯，早盤彈漲逾3%。

21.零壹(3029)：不畏外資15日擴大賣超，早盤仍漲逾5%，攻克半年線。

22.康那香(9919)：再爆本土案例，防疫抬頭，早盤漲逾7%，收復短均、觸及月線。

23.漢磊(3707)：市場看好今年開始獲利，吸引外資及投信連3買，晨盤震盪走高3%，登峰53.8元。

24.寶齡富錦(1760)：國內爆醫院群聚感染，防疫概念股多頭號角響起，早盤反彈半根停板，站穩五日線。

25.亞諾法(4133)：新冠快篩新增定點檢測，擬申請美國EUA許可，晨盤聞訊飆漲8%，觸及月線。

26.國光生(4142)：台廠新冠疫苗，年中可望獲緊急授權，激勵早盤挾量衝高5%，收復50元。

27.毛寶(1732)：醫院爆發群聚感染，防疫股成資金避風港，晨盤火速攻頂，登波段高。

28.合一(4743)：新藥授權助攻，晨盤價量齊揚彈升7%，重返200元大關。

29.廣宇(2328)：攻電動車，獲利催速，外資再度搶進，早盤逆勢高漲逾8%，再闖波段新高價。

(時報資訊)