歐洲仍有民眾不願意接受新冠肺炎的封鎖措施，周末出現了上千和上萬名群眾的示威遊行活動。

荷蘭鎮暴警察在周日於阿姆斯特丹市區舉起水槍，對約兩千名的示威群眾進行驅離。

該示威抗議在市區梵谷博物館前廣場聚集，抗議標語寫有：自由、停止封鎖；我們要什麼：自由。示威群眾無一位戴口罩。

室外戴口罩並非強制性規定，但群眾違反社交距離命令，基於公衛考量，警方驅離群眾，官方此前也未核准該示威活動；荷蘭政府當局表示，逮捕約100名參與示威者。

在去年第一次疫情爆發之際，荷蘭民眾比歐洲其他國家更不願意配合社交限制規定；但是在冬季的二次封鎖，政府發現病毒傳染擴散快速，醫院系統已承受極大壓力。

而奧地利的維也納在上周六出現近一萬人的群眾示威活動，大部分群眾未配戴口罩，也未遵守社交距離規定。奧國政府在當日舉行防疫封鎖會議，擬加強管制。

群眾要求總理下台，以及讓流感再次偉大等標語。右派政治人物並到現場聲援；左派人士則號召約500名群眾進行反示威，譴責這些反口罩群眾。

另義大利也有上萬家餐廳參與反封鎖活動，違規營業。另有反對黨議員支持該活動，要政府放緩封鎖規定。參與全民抗議的店家表示，只有抗命才能抵制封鎖。

(時報資訊)