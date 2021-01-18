中國疫情升溫，上周五歐美原油期貨下跌2.3%；據了解，截至1月15日，中國新增144例新冠確診病例，創10個半月以來新高，其中河北省為疫情最為嚴重的省市，各地亦開始實施封鎖措施、限制民眾外出駕駛，疫情復燃引發市場對原油需求的擔憂。

此外據美國勞工部最新報告顯示，上周失業救濟申請人數已達近70萬人次，主要是因新冠疫情確診人數增加，同步導致裁員人數上升。投資人亦寄望於美國總統當選人拜登(Joe Biden)提出的一項規模約1.9億美元的紓困計畫，盼民主黨於完全執政後，能順利的擴大財政支出。其中美國原油跌幅2.3%，倫敦原油跌幅2.3%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌1.21美元，報每桶52.36美元；2月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.59美元；2月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.53美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌1.32美元，報每桶55.10美元。(商品行情網)

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