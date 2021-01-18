一零四(3130)公布去年第4季營收4.14億元，年增2.64％，營業淨利0.67億元，年增6.03％，稅前淨利0.7億元，年增3.4％，主要由於疫情緩緩和後，企業刊登家數於去年4月落底後逐漸回補，去年第4季刊登家數已超越去年同期，帶動去年第4季營業淨利及稅前淨利較前年同期成長，每股稅前盈餘2.1元。

累計2020年營收16.34億元，年減0.12％，營業淨利2.87億元，年減10.69％，稅前淨利3.03億元，年減9.95％，每股稅前盈餘9.1元。

(時報資訊)