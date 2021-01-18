台積電ADR收低0.96%，台積電（2330）今仍開高7元達608元，但早盤震盪，最低594元，隨後跌幅收斂，回到600元以上價位。

台積電上周四下午舉行法說會，公布亮麗財報，並大幅上修資本支出，外資圈一片樂觀，多家外資上修目標價，並有三家喊上800元，最高上看865元，再創外資圈對台積電的天價紀錄。

台積電ADR上周五隨著美股壓回，收盤125.23美元，較前一天高點回跌1.22美元，換算每股為台幣713.31元。台積電上周五早盤最高625元再創新高，收盤為601元。

台積電17日舉行線上法人說明會，台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司總裁魏哲家預期，不計記憶體的半導體產業將再成長8%，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。

魏哲家表示，今年包括智慧手機、高效能運算、車用與物聯網所有平台將全面成長；在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電並將今年資本支出拉高到250億~280億美元，相較於2020年資本支出約172.4億美元，等於年增45%~62%。其中有8成將用在先進製程，特殊製程、先進封測及光罩各1成。

台積電上周四下午舉行法說會，公布亮麗財報，並大幅上修資本支出，外資圈樂觀，6大外資同步上修目標價，並有三家喊上800元，最高上看865元；有數家外資目標價在700元之上，各達708、710元、730元；一家美系外資重申「買進」、目標價670元，歐系外資維持「優於大盤」，目標價635元，兩家維持不變。另外，日系外資評等為「持有」，目標價提高到550元。

(時報資訊)