最高法院刑事第一庭庭長陳世淙及副手、資深法官黃瑞華等5人，撤銷有罪判決，主要是「創設抵抗權」，認為憲法雖未明文規定抵抗權，但依台灣民主權的憲政原理，應加以承認，人民行使抵抗權可以阻卻違法。

最高法院先前開庭審理太陽花學運衍生「324攻占行政院」案，蒞庭公訴檢察官朱朝亮怒斥，魏揚等人辯稱是在行使抵抗權，主張無罪，如果因反服貿攻占行政院可以無罪，反萊豬、反核食是不是也可以衝進總統府吃餅乾，同樣不能處罰？霎時令被告及律師們沉默不語。

魏揚等人7年前號召民眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被爬入行政院，並在正門前廣場靜坐抗議，還有人闖進政務委員辦公室。魏揚等7人遭檢察官起訴煽惑犯罪，一審台北地院判無罪。

台灣高等法院認為，魏揚等人以「衝、占領」、「圍住警察、拿下行政院、癱瘓行政運作」等口號，煽惑他人非法侵入行政院及妨害公務，不是憲法保障的言論自由範疇，改判有罪後，魏揚等人上訴三審。

最高法院開辯論庭時，蒞庭論告的最高檢察署檢察官檢察官朱朝亮立即駁斥，引用司法院長許宗力的文章，認為行使抵抗權必須謹慎，「目的不能使手段神聖」；占領政院的被告「求仁得仁」，檢方可以認同從輕處罰，但不宜判無罪，否則是特權。

(中時 )