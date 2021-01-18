看來「大鬍子」哈登仍然活在他自己的世界之中！才剛成為史上首位加盟新東家就摘30分大三元球員的哈登，19日在IG發布限時動態，除了感謝「閃電俠」韋德支持，更直接回嗆歐尼爾、巴克利等電視球評濫用資源，「真相將會戰勝一切！」

「我們一直都在討論如何鼓勵下一代的非裔美籍球員，有些前NBA球員卻利用全國直播節目或自己社群媒體的影響力，做出一些完全相反的行為，」哈登表示，「我都看到了，我只想做真正的自己，真相終究戰勝一切，也向韋德致敬！」

哈登這番話擺明就在跟歐尼爾、巴克利等前NBA球星嗆聲，因為歐尼爾曾公開批評哈登說自己盡力了，事實卻並非如此，就算火箭幫他找來霍華、保羅、韋斯布魯克等球星當隊友，結果都以失敗收場，巴克利也曾批評哈登推卸責任。

但在哈登加盟籃網首役拿下大三元同時，韋德發布推文稱讚哈登看起來很開心，「這種感覺是無價的，他能更好地處理這些問題嗎？是的，我們也無法做到更好，我替這位黑人兄弟感到高興。」難怪哈登會馬上公開跟他致敬，畢竟挺哈登的人不多了。

(中時 )