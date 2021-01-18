大陸國家統計局18日公布2020年全年GDP增速為2.3％，優於市場的2.1％。2020年第四季GDP增速6.5％，亦高於預期的6.2％。

統計局資料顯示，大陸2020年前三季GDP增速，第一季為年減6.8％，第二季已轉為正增長3.2％，第三季則是增長4.9％。可見大陸經濟在2020年第二季開始谷底反彈，在全球主要經濟體中，大陸經濟恢復的表現可說是一枝獨秀。

(工商 )