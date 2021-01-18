陸2020年GDP增速為2.3％ 優於預期 10:212021/01/18 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局18日公布2020年全年GDP增速為2.3％，優於市場的2.1％。2020年第四季GDP增速6.5％，亦高於預期的6.2％。 統計局資料顯示，大陸2020年前三季GDP增速，第一季為年減6.8％，第二季已轉為正增長3.2％，第三季則是增長4.9％。可見大陸經濟在2020年第二季開始谷底反彈，在全球主要經濟體中，大陸經濟恢復的表現可說是一枝獨秀。 貨櫃船今年獲利 業界估增5～6成 比特幣太火 台灣開戶數增二倍 (工商 ) #全球 #GDP #增速 #大陸經濟 #第二季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體多頭期罕見 摩根大通降評旺宏 08:592021/01/18 財經 台塑年終3.66個月 工會爭取紅包 04:102021/01/18 財經要聞 《半導體》日月光投控上季獲利寫次高 去年營運締3高 07:442021/01/18 財經 科創板助陣 陸2020年半導體投資額攀峰 04:102021/01/18 全球財經 股價指數期貨贏家專欄－財報＋政策加持 美股多頭續航 04:102021/01/18 證券．權證 全球車廠爆減產災難 又是川普斷頭中芯的惡果 00:032021/01/18 財經 資金抱團 陸股龍頭企業強悍 04:102021/01/18 投資理財 特力 今年營收拚雙位數成長 04:102021/01/18 證券．權證 卡位陸商機 元富新中國N成利器 04:102021/01/18 證券．權證 訂單回溫 恩德內外皆美 04:102021/01/18 證券．權證 大陸地方兩會 擘畫疫後經濟 04:102021/01/18 兩岸新聞 財經熱門新聞 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 特斯拉殺手推續航超1000公里新車被打臉 中科院士：不可能 - 財經 聯發科5奈米 陸手機廠灌大單 - 新聞 - 工商時報 航運股殺到哪 老手爆驚悚價位：勿忘「天國一輝」 - 財經 《熱門族群》載板族群火熱 欣興、景碩、南電齊開趴 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。