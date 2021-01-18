【現場直播】大陸國家統計局發布2020年國內生產總值數據

大陸國家統計局18日發佈2020年中國經濟年報，初步核算，全年國內生產總值為101兆5986億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年成長2.3％。根據中新網報導，若按照各季表現來，去年第1季年減6.8％、第2季年增率3.2％、第3季年增率4.9％、第4季年增率6.5％。

另外分產業來看，第一產業增加值為7兆7754億元、比上年增長3.0％；第二產業增加值38兆4255億元，增長2.6％；第三產業增加值55兆3977億元，增長2.1％。

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(旺報 )

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