1名身穿紅色外套的女子，17日晚間揹著1把長槍在台南市永華夜市閒逛，被民眾拍照po網後，警方前往查訪找到這名揹槍的51歲陳姓女子。對方表示，該槍是買給孩子的玩具步槍，由於還沒有回家又怕失竊，於是揹在身上逛夜市，沒想到引起驚慌。

警方認為，依社維法規定，無正當理由、攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，全案將送請台南地方法院裁處。

警方調查，17日晚間近8點多，警四分局發現臉書「爆廢公社」有民眾貼文，指有人拿槍逛永華夜市，立即通報育平所派人前往處理。

育平所巡邏巡佐周信榮、警員曾啟銘於20時50分左右，在永華夜市發現陳姓女子攜帶疑似玩具步槍；經詢問，對方表示，剛帶孩子去玩具店購買玩具步槍，買完後直接來逛夜市尚未返家，因擔心玩具遭竊，因此攜帶該槍逛夜市，不知道這樣會造成恐慌，深感抱歉。

員警檢視發現，該玩具槍是塑膠製、非氣體動力式，填裝塑膠BB彈，初步判斷並無殺傷力，即歸還陳女並告誡須將玩具槍帶回家收好。但因陳女揹槍物逛夜市的行為，已有觸法之虞，仍依法移送裁處。

(中時 )