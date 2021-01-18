據3名知情人士透露，美國總統川普會趁周二全日在職的最後一天，準備宣布給予約100項特赦與減刑。
據CNN新聞網18日報導，雖然特赦的對象包括白領罪犯，還有知名饒舌歌手等人，但預料目前仍不包含他自己。兩名消息人士說，白宮周日舉行了會議，敲定特赦名單。事實上，從耶誕節前開始，川普就持續宣布特赦和減刑。不過，據官員說，在1月6日川粉國會暴動前後，他都暫停宣布特赦減刑。
幕僚說，1月6日國會認證拜登勝選前，川普一心忙著阻止清點選舉人票，沒對特赦做出最後決定。原本白宮官員以為，川普6日後會恢復特赦，但由於各方怪他煽動國會暴動，以致他裹足不前。
官員預料，除非川普最後一刻決定特赦自己和家人，還有充滿爭議的盟友，否則這可能是最後一批特赦對象。由於1月6日的鐵粉國會暴動，使川普成為美國史上第一位2度受彈劾的總統。而這使他想特赦自我，兒女和私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的心願變得更複雜。
雖然幕僚認為，眼前他不會這麼做，但也警告，唯有川普才知道，他會趁1月20日卸任前的最後一點時間，利用僅存的總統大選做什麼。
(中時新聞網)
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