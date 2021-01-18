56歲羅姓男子為首的製毒集團，在屏東市和生路二段的菜市場做掩護，在該處成立製毒工廠，並租下屏東與高雄等4處藏匿工具。高屏檢警日前偵破此案，訊後移送屏東地檢署偵辦，聲押羅姓與陳姓兩人獲准。

楠梓警方18日表示，經蒐證與調查半年，於1月17日兵分多路，在屏東市和生路二段、萬丹鄉萬新路、東港鄉明禮路、船頭路，以及高雄市大寮區鳳屏一路等5處查獲一批毒品包含安非他命成品122公克、液態安非他命2000cc、感冒藥提煉四級毒品麻黃素成品1186公克，與製毒工具，以及改造子彈12顆。

警方表示，羅姓主嫌生性狡滑，警覺性甚高，租下5個處所，分別處理不同製毒過程所用，並不斷更換製毒工廠地點，增加辦案難度。但在警方持續追查下，順利破獲此案。

且羅嫌在到案後，對案情避重就輕，表示只是近日才開始製作毒品。警方將持續追查，調查流入市場的毒品。

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(中時 )