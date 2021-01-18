永豐餘(1907)投控去年底股價觸及30.7元的近25年半高點後一路拉回，半個月來修正幅度達近18％。今（18）日開低後雖一度續跌3.75％至24.4元、回測1個月低點，但隨後在買盤敲進下回升翻紅，小漲1.38％至25.7元，早盤力守平盤之上，領漲造紙類股。

永豐餘投控受惠工紙、家紙事業群及其他產業營運暢旺，去年12月自結合併營收達74.75億元，月增8.21％、年增達11.88％，第四季合併營收211.26億元，季增達12.44％、年增9.24％，雙創歷史新高。累計全年合併營收734.52億元，年減1.75％、仍創歷史第3高。

在本業獲利轉強及業外收益挹注下，永豐餘投控去年前三季歸屬母公司稅後淨利41.17億元、年增近1.24倍，每股盈餘（EPS）2.48元，已提前改寫歷史新高。法人看好永豐餘投控去年稅後淨利可望突破50億元、每股盈餘突破3元。

為落實專業分工、有效活化營運資產，永豐餘投控日前宣布，旗下永豐餘工紙決議將位於台中烏日的成功舊廠資產管理業務，分割讓與同集團旗下永豐餘開發，永豐餘工紙將據此減資7.71億元，永豐餘開發則發行約4萬797張新股給永豐餘投控作為受讓對價。

永豐餘投控指出，永豐餘工紙目前在台灣共有新屋、成功2個工紙廠及5個紙器廠，其中新屋廠已於2017年完成新產能擴建，實踐全循環經濟理念。但成功廠受場域限制、既有設備效能逐年降低，在設備逐步停產後，未來將轉為加工處理功能，已非工紙主營業務。

為使永豐餘工紙營運更聚焦本業、落實專業分工，永豐餘投控決議將永豐餘工紙轄下的中區資產管理部門切割讓與給永豐餘開發，負責未來資產活化開發規畫評估。而永豐餘工紙未來亦可加快IPO上市進度，預計今年將對員工及原股東公開釋股、並申請公開發行。

(時報資訊)