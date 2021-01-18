澳洲衛生部門首長18日指出，澳洲目前雖是本土零檢出，但就算絕大多數民眾已接種疫苗，澳洲2021年也不會大開國門全境完全開放。

在挪威傳出有些老年人在打過疫苗後不幸身亡後，澳洲政府也正研究輝瑞(Pfizer)的潛在疫苗不良反應。

澳洲政府衛生部門高層布倫丹墨菲（Brendan Murphy）表示，即使很多人接種了疫苗，但也不知是否可阻止病毒擴散。

通過有目標性的封鎖，高檢測率以及嚴格追蹤下，相較其他國家來說，澳洲顯然對疫情控管相對得宜。18日，澳洲本土案例是零檢出。

維多利亞（Victoria）是澳洲網球公開賽的舉辦地，據悉，已有四位境外觀賽者驗出陽性反應，讓這次確診者總數增至九位。

澳洲政府不敢大意下，加強檢疫工作用包機方式將70多名參賽球員，送抵旅館進行14天隔離。。

維州當地政府高層表示，許多被隔離的參賽球員一定會有許多怨言，但隔離政策一視同仁，並沒有差別待遇。

根據統計，自2020年疫情爆發至今，澳洲有2.2萬本土病例，其中909不幸疫歿。

目前，澳洲將注意力集中在，人口數最多的新南威爾斯州（NSW）內的雪梨。而雪梨西部的疫情，也讓其它州限制旅行至NSW所有地區，或有疫情的郊外地區。

NSW州政府正考慮同意，未接種疫苗者不得進入某些場所。澳洲將在2月開始，大規模實施免疫計劃。

(時報資訊)