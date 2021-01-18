國內疫情升溫疑慮陰霾，防疫概念股今日再度成為盤面重要熱門焦點，生技防疫檢測試劑相關族群今日領軍衝鋒，ABC-KY(6598)、普生(4117)、亞諾法(4133)、圓點奈米(6797)漲幅都在5%以上；口罩族群的恆大(1325)漲幅逾8%、美德醫-DR(9103)及康那香(9919)漲幅都在6%以上。至於疫苗概念的高端疫苗(6547)及國光生(4142)也紛紛跟進揚升。

興櫃股圓點奈米(6797)受惠核酸萃取市場持續供不應求，目前訂單能見度已到第三季，今日股價開高後，一度衝上315元，表現十分剽悍。圓點奈米擴增產能、因應未來營運需求，決定將企業總部遷至林口A7科技園區，成為科技園區首家進駐的生技公司，預計在農曆年前，將可擴增2倍以上的產能。圓點去年儀器出貨約1700台，試劑供應約2700萬人次的檢測量，其中試劑毛利率較高，今年預估儀器出貨約1500~1600台，試劑出貨可望明顯增加。

毛寶(1732)挾著醫院爆發群聚感染，獲避險資金進駐，再加上年節前適逢打掃旺季，業績展望樂觀，今日股價開高後直奔漲停鎖在25.55元，股價登波段高，至10:10，買單有1.1萬張排隊等著買進。若以毛寶整體營收方面來看，洗衣劑系列約占7成左右、家庭清潔占2成以上、長效系列則是占7%左右、其他約占0.04%。

(時報資訊)