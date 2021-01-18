本周豐興開盤，鋼筋維持平盤，廢鋼維持平盤，型鋼亦開出平盤；業者表示，雖國際廢鋼價格下跌，不過上周國際廢鋼價格仍高於國內，因此暫時維持平盤，並持續觀察市場趨勢，而鋼筋則隨國內廢鋼走勢維持平盤，為連續2周持平。
本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸11200元；鋼筋平盤，報每公噸19900元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至172.8美元；日本2H廢鋼每公噸跌至435美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸432美元。(商品行情網)
(時報資訊)
本周豐興開盤，鋼筋維持平盤，廢鋼維持平盤，型鋼亦開出平盤；業者表示，雖國際廢鋼價格下跌，不過上周國際廢鋼價格仍高於國內，因此暫時維持平盤，並持續觀察市場趨勢，而鋼筋則隨國內廢鋼走勢維持平盤，為連續2周持平。
本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸11200元；鋼筋平盤，報每公噸19900元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至172.8美元；日本2H廢鋼每公噸跌至435美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸432美元。(商品行情網)
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