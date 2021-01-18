英國食品外送平台戶戶送(Deliveroo)周日表示，已從現有投資人獲得新的融資，約1.8億美元。該融資也讓戶戶送的估值來到約70億美元。

戶戶送預計在未來幾個月進行IPO，將成為倫敦股市近三年來的最大一筆新股上市。

英國監管機關在2019年5月否決了當地的競爭者Just Eat Takeaway和達美樂比薩的抗議，同意讓亞馬遜收購戶戶送16%股份。

預期亞馬遜沒有參加該新一輪融資，而是讓美國的Durable資本夥伴以及富達投資(Fidelity Management & Research)領投。

戶戶送在12個國家營運，多數在西歐，但是也在澳洲、香港、新加坡和阿拉伯聯合大公國營運，去年四月則退出台灣市場。

公司表示，將斥資1.8億美元用於外送的廚房、隨選的雜貨運送和訂購服務，以及讓更多的餐廳加入公司訂單行列。

華裔創辦人許子祥指出，融資能促進公司創新活動，以新科技支援餐飲業。

(時報資訊)