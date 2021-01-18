國際廢鋼原料價格漲多回檔，但鐵礦砂價格續攀高；豐興(2015)本周再度全面以平盤開出，為連續第二周全面持平。

回顧上周，隨著國際廢鋼原料價格漲多呈現整理，豐興上周廢鋼、鋼筋以及型鋼均維持平盤，廢鋼、鋼筋中止先前連續七周上漲。

豐興宣布，本周廢鋼收購價、鋼筋，型鋼產品仍全數維持平盤。市場預期，隨著國際廢鋼原料價格居高不下，預期對後續鋼價仍有撐。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸跌22美元至435美元；美國貨櫃廢鋼跌20美元至432美元；澳洲鐵礦砂由每公噸171.75美元續漲至172.8美元。

上周，隨著國際廢鋼原料價格價格漲多整理，豐興上周廢鋼、鋼筋以及型鋼均維持平盤，本周仍維持平盤；廢鋼收購價持平於每公噸1.12萬元。本周鋼筋也維持平盤為每噸1.99萬元。型鋼產品持平為每公噸2萬3800元。

回顧去年12月，國際廢鋼原料行情持續大漲，12月累計大漲逾百美元；隨著原料價格攀高，豐興先前鋼筋為連續第七周調漲。

在整體鋼品銷量增加和產品漲價，豐興2020年業績亮麗，自結去年全年營業利益30.95億元，年增48.44%；合併稅前淨利32.41億元、年增35.72%，每股稅前淨利5.57元。

展望本季，國際鐵礦砂價格持續高漲，支撐鋼價，加上農曆年前的鋼筋趕工效應需求，可望帶動本季相關廠商營運仍有一定水準。

(時報資訊)