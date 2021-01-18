教育部推動第二期（110年至113年）新世代反毒策略，訂定「3加1減」目標，期許教育單位能將防毒工作視為己任，與相關機關團體通力合作，共為學生身心健康發展盡一份心力。

行政院去年12月31日核定「新世代反毒策略行動綱領，教育部為其中「識毒策略」主政機關，為使校園藥物濫用防制成效更上一層，於第二期計畫中，訂定「3加1減」目標。

教育部表示，「3加」是指學生自覺接收到毒品危害、拒絕技巧訊息的普及率，要從目前82％逐年增加至95％，個案毒品來源情資提供檢警溯源通報比例，由60％增加至80％，以及校園藥物濫用個案輔導完成率，由70％提升至80％；「1減」則是配合新世代反毒策略第二期的重點「再犯防止推進計畫」，要減少藥物濫用學生再犯的比例。

「新世代反毒策略行動綱領第二期，在「識毒」部分共有6個策略，分別為「強化分眾分級反毒宣導」、「提升教育場域相關人員藥物濫用防制專業知能」、「加重地方政府及學校防毒責任」、「綿密毒品清查及通報網絡」、「完備個案輔導及服務網絡」及「強化家長親職教育，陪伴兒少遠離毒品」。

教育部表示，為防止毒品進入校園，在綿密清查通報網絡策略上，將持續鼓勵學校發現個案毒品來源時，情資以密件提供警方溯源；並與警察機關進行藥頭、藥腳學籍勾稽，避免這類人員以學生身分遊走於不同學校間販毒。

在第二期識毒策略中，教育部要求地方教育單位主動與社福、醫療、輔導、警政及司法單位合作建置完善的服務網絡，不僅提供在學學生必要的服務，對於司法安置少年，也應在兒童最佳利益考量下，提供賦歸的管道。

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(中時 )