法務部長蔡清祥(陳志賢攝)

佳和集團董事長翁茂鍾籠絡前公懲會委員長石木欽等上百名法官及檢警調人員，引發關注，法務部今公布調查報告，共有20名檢調人員將涉入程度不同，分別移送檢調偵辦、監察院審查、行政議處，另翁所涉怡華案、諸慶恩案、怡安案、應華案均重啟偵辦。其中，前台南地檢署檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、調查局處長秦台生3人因承辦怡華案，曾因翁有接觸、買翁公司股票，均移送檢察機關分案調查。

另前北檢主任檢察官羅榮乾因與翁往來頻繁，遭移送監察院審理；前檢察長凌博志、王崇儀、調查局官員宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生6人有買股票，進行職務監督、行政議處。

此外，前高檢署檢察長陳守煌、現任台北地檢署檢察長、高檢署檢察官黃和村、高分檢檢察官蘇南桓、潘國威、前檢察官楊榮宗、前調查局長張濟平、前主祕柯尊仁、調查官員王北齊、楊師宏等人因收受翁餽贈衣衫，進行職務監督或行政議處。

調查報告的調查對象，合計檢察界共11人，調查局共9人，合計20人，其中在職6人。

這起事件導因2019年8月間，台北地檢署偵辦石木欽涉關說案，檢察官調查後雖然沒有發現司法官涉及刑事犯罪，但疑有行政不法，於是由最高檢察署將案件移送司法院調查，石遭約談後火速請辭，關鍵證據正是翁茂鍾的筆記本。

據了解，翁茂鍾的筆記本宛如文學名著《官場現形記》，記錄了官場的黑暗腐敗，包括翁招待司法官等公務人員吃飯；一起打高爾夫球聯絡感情；贈送襯衫及茶葉等禮品，及如何揪團買股票，讓官員在股市賺大錢。監察院對石的彈劾內容，還點名多名檢調人員參與翁的餐敘，買股票，行為失當。

據了解，檢調人員涉入的情節，多半是與翁餐宴或球敘，部分人則是買賣翁公司股票，但事實上這些人因沒有承辦翁所涉案件，且買賣股票的時間點上，難認有對價關係，沒有刑事犯罪問題。

法務部將於18日上午10時舉行「翁茂鍾案涉及檢調人員行政調查報告」記者會，公布調查報告，並將報告送監察院。

(中時 )