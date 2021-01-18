甫落幕的2020，相信對PCB產業無疑是充滿驚嚇與驚奇的一年，在2021新春之際，台灣電路板協會（TPCA）評點出持續影響PCB產業的關鍵發展，值得產業界密切關注後續發展趨勢。

新冠肺炎、貿易競局，全球性議題一波未平一波又起2020年Google十大關鍵字，新冠肺炎疫情高居榜上第二名，對台灣PCB產業而言，2020年初春節期間爆發的新冠肺炎初期重災區落於中國大陸，受限於中國大陸政府初期封城政策，人力、物資有限度的移動，第一季台商兩岸生產比重驟降到60.7％為近三年新低，而後隨著疫情擴散全球，重創了全球經濟市場，然而隨著疫情的發展，帶動居家上班與宅經濟持續發燒，推升筆電、平板與遊戲機等相關產品需求，也為PCB產業帶來意外的收穫。

邁入2021之際，國際再度傳出新冠肺炎變種病毒，儘管已有疫苗問世，也讓終結疫情的時間點再度成為一個未知數，在全球化與疫情必須共存的時空，會為全球經濟與PCB產業帶來甚麼變化也值得關注。而除了疫情之外，全球性議題尚包括中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭，以及東協十國在內的15國在第四季所簽訂的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，就目前看來，似乎對PCB產業影響不大，仍待後續課稅清單出爐讓實際影響明朗化，但如同中美貿易戰、疫情衝擊等全球性議題持續發酵，也讓台灣PCB產業不得不去正視產品多元化與生產基地布局等課題，隨時因應外部環境的挑戰。

●疫情加速數位化，推升智慧製造浪潮

客觀而言，疫情雖然重創全球經濟，不過水能覆舟亦能載舟，因為疫情，各產業在數位化與智慧製造紛紛開始加速進展，對PCB產業而言，疫情初期因為病毒是透過人與人接觸感染，多處生產基地均有傳出因現場操作人員染疫而關廠事件，相較於半導體產業的高度智慧化，PCB製程繁瑣有其智慧化難度，但智慧製造終究是不可抵擋的浪潮，而疫情更是加速產業智慧化的催化劑。

此外受困於疫情，全球PCB產業相關展覽、研討會紛紛延期、取消或是數位化，過去從未想過的事彷彿因為一場疫情全部各就起跑點，雖然仍有許多技術或是習慣上仍待克服，但不可否認，數位化的確為未來的展會商業效益帶來另一種可能性。

●台灣電路板產業建言，指引產業永續經營

TPCA於2014、2017年發布兩版白皮書，以「打造台灣高附加價值、環保、智動化之高競爭力電路板產業」為願景推動產業發展，而為了延續白皮書的發展精神與做好未來挑戰的準備，TPCA在2020年發布「台灣電路板產業發展建言」，以全球發展趨勢為探討主軸，在國際貿易競局、5G商機、安全永續、勞動力等四大議題中，從產品布局、智動化、環安衛、技術材料、人力資源等提出五大產業發展面相。「台灣電路板產業發展建言」，也將成為未來3年台灣電路板相關企業策略方向與上下游串連的指引，TPCA也將持續建構產業升級平台，激盪產官學研合作動能。

(工商 )