國際廢鋼漲多回檔 豐興本週盤價全面持平 10:432021/01/18 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於日本、美國廢鋼原料行情爆漲後回檔，在績漲無動能下，豐興（2015）18日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，連兩週維持平盤。 豐興本週盤價，廢鋼每公噸收購牌價維持11,200元，鋼筋每公噸牌價維持19,900元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。 16檔外資掃貨 有看頭 萬六衝關添變數 投資人追高停看聽 (工商 ) #豐興 #本週 #回檔 #盤價 #國際廢鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鴻2月內銷盤價喊漲 Q1獲利加分 04:102021/01/18 證券．權證 《國際產業》海運的美好時代 運費驚驚漲不停 07:442021/01/18 財經 台灣豐勵切削油 攻進國際市場 04:102021/01/18 產業特刊 外資期現貨作空 台指期觀望 04:102021/01/18 證券．權證 航運大打結恐危及全球製造業 美商估貨櫃至少短缺50萬個 09:292021/01/18 財經 葉獻文專欄－資金添柴 指數看高不是高 04:102021/01/17 財經要聞 興櫃新股掛牌三連發 04:102021/01/18 證券．權證 資金抱團 陸股龍頭企業強悍 04:102021/01/18 投資理財 股市黃曆－漲多整理 拉回找買點 04:102021/01/17 產業特刊 航運股殺到哪 老手爆驚悚價位：勿忘「天國一輝」 20:592021/01/17 財經 汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元 13:102021/01/17 生活 財經熱門新聞 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 特斯拉殺手推續航超1000公里新車被打臉 中科院士：不可能 - 財經 聯發科5奈米 陸手機廠灌大單 - 財經要聞 - 工商時報 航運股殺到哪 老手爆驚悚價位：勿忘「天國一輝」 - 財經 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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