由於日本、美國廢鋼原料行情爆漲後回檔，在績漲無動能下，豐興（2015）18日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，連兩週維持平盤。

豐興本週盤價，廢鋼每公噸收購牌價維持11,200元，鋼筋每公噸牌價維持19,900元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。

(工商 )