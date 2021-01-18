觀光局18日舉辦疫後觀光轉型論壇，行政院政務委員張景森出席致詞時說，新冠肺炎疫情之前，他就深刻感受到台灣觀光發展結構有非常大的缺陷，只不過疫情催化觀光轉型的迫切性，最大問題觀光客出口太多、進口太少，一年1,800萬人次出國，「進口」國際旅客1,100萬人次，國旅品質低落，台灣是資源稀少，如此的國旅將不會長久。

張景森以日本舉例，日本國民七成無護照，一生在日本國內暢遊，日本與台灣都是島國，卻能強力經營國內、推動觀光優質化，經營忠實的本國遊客。

而過去台灣結構有問題，張景森說，到處塞車壅擠、公廁都搞不好。現在國旅對觀光品質的重視，衝「量」沒有意義，應把旅遊品質提升，且疫情後「能否留得住人？」意即留住出國客、吸引未來的國際客才是政府與業界的挑戰。

觀光局長張錫聰表示，2020年觀光產業，由於台灣防疫佳，因而還能保有國旅市場，交通部也透過政策推動觀光產業「質變、量變」，在中央帶頭下，2020年7月後推出三倍券、安心旅遊、農遊券、客庄旅遊券、動滋券等誘因，帶動7至10月創造出1,846萬國旅人次、創造出646億產值，經費效益達到6～7倍之多。近期透過座談，業界均認為市場結構改變，旅客需求改變，供給面也必須改變，盼透過論壇找出改變之道。

(工商 )