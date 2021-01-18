農委會主委陳吉仲18日在立法院備詢時表示，農業不分藍綠，「做到兩邊都罵我，我覺得是成功了！」引來在場藍綠立委發出驚呀的笑聲。

立法院經濟委員會繼續審查「110年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管非營業部分」，在程序發言時，在場藍綠立委都對陳吉仲有諸多的不滿，民進黨籍立委蘇治芬更直言，她曾跟陳吉仲大吵過一次，有一段時間「我都不跟他講話。」

陳吉仲隨後要求說明，他回應說，農業不分藍綠，需要建設、補助的，不論藍綠縣市都會全力以赴，並列舉宜蘭、台中等國民黨主政的縣市是農委會補助最多的縣市，希望用專業，不要用政治的角度切入。

接著，陳吉仲說，「做到兩邊委員都罵我，我覺得是成功了！」這時在場藍綠立委發出不可思議的笑聲。

國民黨藉立委謝衣鳳因此忍不住的上台直言，聽到陳吉仲的話感到「非常驚訝！」她引蘇治芬的「有段時間不跟陳吉仲說話」的話指出，為什麼有那麼多的藍綠立委不想跟陳吉仲講話，是因為他講出來的話不是文不對題，就是沒有意義的廢話。

(工商 )