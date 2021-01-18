疫情後，潛在通膨壓力似乎又浮現，游資也有逆勢轉向不動產市場的趨勢，「補償性投資」效應儼然醱酵？！根據CBRE世邦魏理仕今（18）日公布的「2021年亞太投資人意向調查」指出，有高達六成亞太不動產投資人，今年將加碼不動產。

新冠疫情爆發以來全球經濟便受到前所未見的負面衝擊，全球經貿商務活動暫停、產能秩序重新設定下，引發全產業劇烈動盪，使得投資人在危機下的韌性與策略備受考驗；所幸自去年下半年起亞太市場已紛紛步上解封復工之路，並陸續呈現谷底復甦態勢，然而2021年初變異型病毒冷不防地給了全球一記回馬槍，接連釀發新一波全球抗疫保衛戰，也為經濟復甦再度埋下不確定因素。

根據CBRE世邦魏理仕今天最新發佈的「2021年亞太投資人意向調查」顯示，在亞太區疫情管控成效相對良好、加上各地陸續接種疫苗的雙效激勵下，即便疫情迷霧未散，仍不減投資人逆周期入市的決心，六成投資人預計將增加不動產投資持份。

至於會加碼的不動產，包括具穩定收益的核心資產、及槓桿型高回報資產。

CBRE這項「2021年亞太投資人意向調查」，是在2020年11月9日至2020年12月14日期間進行，調查對象包括：亞太區的資產管理公司、開發商、機構投資人、不動產投資信託以及高資產人士等，總樣本數計492份。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出：「一般而言，經濟繁榮能有效激勵投資人加碼不動產市場，然而此次調查結果令我們意外的是，爆發變異型病毒的背景下，疫情退散的不確定性提高，卻仍有高達六成投資人有意進一步加碼不動產持份。

李嘉玶表示，世邦魏理仕認為，投資人此波逆周期入市主要是受到『補償性』的投資心理效應激勵，擔心再度錯過難得的投資機會，而疫情下不動產價格僅出現微幅修正，也是穩定投資人信心的定心丸。」

(工商 )