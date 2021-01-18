全球新冠肺炎疫情持續燃燒，台灣北部醫院院內感染擴大，引起市場恐慌，再加上台股上周五觸及萬六關卡，短線漲幅過大，技術面乖離過大，台股今（18）日一早開盤賣壓湧現，不過，上市櫃生技股在疫情負面消息下，反而受惠於防疫題材，而成為盤面亮點，上市櫃生技指數雙雙逆勢上漲。

上櫃生技股因族群聚落完整，表現更強於上市生技股，至10點過後，上市生技股指數約上漲0.2％，而上櫃生技股指數則大漲1.44％，均扮演上市及上櫃市場重要的明燈。

就個股來看，上櫃生技的長聖，一早開高後隨即直奔漲停220.5元，欣大健康也大漲逾9％，康樂-KY、永日、皇將、台微體、合一、達亞、高端疫苗等都大漲4～6％以上。

上市則有ABC-KY、亞諾法等上漲4～5％以上，全宇生技-KY、國光生等也上漲3％以上，寶齡富錦、雃博、中生化、美時、杏輝等均表現亮眼，股價上漲1～2％以上。

(工商 )