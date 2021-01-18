夫妻檔王中平與余皓然婚後一對兒女，男帥女美的高顏值過去就曾引發討論，樂於分享家庭日常的余皓然，昨則曬出女兒韓菲的18歲生日派對照，只見高顏值的韓菲濃眉大眼相當吸睛，而頂著波浪長髮的她，模樣更是像極了仙女。

王中平與余皓然昨在臉書曬女兒的18歲慶生照，並感性寫下：「寶貝女兒18歲生日快樂，希望媽媽為你安排的生日禮物你會喜歡」，照片中，韓菲身穿粉色上衣，頂著波浪長髮、頭戴蝴蝶結髮箍入鏡，讓韓菲舉手投足超氣質又清新。

而更吸睛的莫過於韓菲的高顏值，18歲的她已成為亭亭玉立的美少女，外型清秀漂亮的韓菲，濃眉大眼、櫻桃小嘴和巴掌臉相當吸睛，網友也大讚韓菲：「女兒真漂亮」、「恭喜中平、皓然，家有女兒初長成」、「公主 生日快樂」、「18歲生日快樂，爸爸媽媽呵護的小公主長大了，亭亭玉立」、「真是你們家的小公主 美麗又可愛」。

寶貝女兒18歲生日快樂 希望媽媽為你安排的生日禮物你會喜歡 由王中平和余皓然愛的小屋發佈於 2021年1月17日 星期日

其實韓菲不只外亮麗，她還是才女一枚，愛唱歌的韓菲，歌聲也是天籟級的動聽，王中平和女兒日前就在臉書開直播、父女即興來一段合唱，韓菲大方面對鏡頭、不怯場，她台風穩健、架式十足，王中平和韓菲還一起演唱《Yesterday》、《Sometimes When We Touch》等歌曲，王中平還當起女兒的合音天使，就為了讓韓菲能大展好歌喉，而觀眾也紛紛聽到都「耳朵懷孕了」，大讚好聽。

王中平與余皓然是演藝圈的模範夫妻檔，兩人婚後一對兒女，湊得「好」字。（圖／取材自王中平和余皓然愛的小屋臉書）

(中時新聞網)