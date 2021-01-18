接連幾波寒流來襲，氣溫驟降，讓養在魚塭裡的文蛤及虱目魚凍未條，彰化縣文蛤養殖佔全國第三，文蛤農會養虱目魚協助清藻，從年初開始接連幾波寒流，讓福興、芳苑一帶出現虱目魚集體暴斃情形，截至目前災損面積達290公頃，估計損失超過428萬元，彰化縣長王惠美18日下鄉視察，除農委會公告救助金外，王惠美現場也加碼3000補助金，希望陪伴漁民度過這波寒冬。

彰化縣長王惠美18日一早前進芳苑視察寒流災損，許多漁民紛紛上前訴苦，表示虱目魚負責吃池裡的青苔與藻類，前後較大兩波寒流，現在文蛤池裡的虱目魚寥寥無幾，導致藻類快速滋生，嚴重妨害文蛤生長，只能頂著寒風下水清除，一個人工資要發2200，幾乎每天都要清理，負擔很重。

王惠美說，農委會每公頃最高救助9000元現金，縣府已函請農委會先預撥，縣府也動用預備金，加碼每公頃3000元，希望能協助漁民清藻，減輕漁民負擔。(吳建輝攝)

從年初開始接連幾波寒流，讓福興、芳苑一帶出現虱目魚集體暴斃情形，截至目前災損面積達290公頃，估計損失超過428萬元。(吳建輝攝)

王惠美表示，從12月30日開始統計，彰化寒流災損地區以芳苑及福興為主，都是用來清藻的工作魚虱目魚，福興災損面積約65公頃，損失程度達18％，損失金額約32萬元，芳苑損失面積約290公頃，約有117.75噸，損失金額高達428萬5000元。

王惠美說，農委會今年1月8日就公告，彰化福興、芳苑文蛤混養虱目魚，為去年12月低溫農業天然災害現金救助及低利貸款的地區，每公頃最高救助9000元現金，縣府已函請農委會先預撥，另外縣府也動用預備金，加碼每公頃3000元，希望能協助漁民清藻，減輕漁民負擔。

(中時 )