北部某醫院爆發院內群聚，外界將矛頭指向分艙分流措施未落實，前衛生署長楊志良更批評該院有系統性的問題，指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎今急上廣播節目澄清，強調感染風險跟分艙分流沒有絕對關係，不是說院內發生感染就代表分艙分流做不好，還是要由指揮中心的專家看過才能研判，這是外人所無法置喙。

李秉穎指出，外界都認為分艙分流就不會發生院內感染？這是錯的，院內感染是院內感染，增加感染風險跟分艙分流沒有絕對關係，他說明，分艙分流是說，萬一有一組醫護人員有暴露感染的風險，可以讓另一組人接下去補足醫護人力，並不是說院內發生感染就代表分艙分流做不好。

不過李秉穎也坦言，這次可能是因為組別沒有分的很清楚，才會造成醫師染疫，但該院是否存在這方面的問題，實際上一定要由指揮中心的專家去訪查才知道，這是外人所無法置喙的。

至於國內專責醫院是否存在新冠病患過度負擔的情形，李秉穎認為有可能，畢竟專責醫院本來就會收到特別多的病患，但與國外每個月都在爆發院內感染相比，台灣已經好很多，畢竟我們已經打仗一年多，發生院內感染是無法百分之百避免的事情，既然染疫醫護的疫調都說明有帶口罩，那就要去檢視是否環境內存在病毒。

因此李秉穎呼籲，從現在起所有醫護人員在值勤時都應嚴禁觸摸眼口鼻，且在接觸病人前後都應徹底用酒精消毒雙手，面對法定傳染病要看接觸傳染不能單看飛沫，過去SARS時的洗衣工事件，同樣是沒有接觸到病患就造成傳染，即為非常好的例子。

李秉穎指出，這次有兩名醫護是在自主健康管理期確診，顯示有調整密切接觸者定義與擴大匡列院內居家隔離、居家檢疫對向的必要，因為當發生院內感染時，接觸傳染的風險可能高出社區很多，萬一醫師帶有病毒於環境中觸摸，就可能讓沒有接觸過的人增加染疫風險，所以未來應擴大匡列院內感染的居家隔離、檢疫對象。

(中時 )