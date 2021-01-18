大陸《證券時報》依上市公司總部所在地計算，發布2020年《中國內地城市上市公司總市值排行榜》，北京、深圳、上海、杭州、廣州穩居前5，新一線城市以西安市值成長88.68億人民幣竄升幅度最大。

依統計，中國最大市值上市企業是總部位於深圳的騰訊控股，市值4兆5541億人民幣，就占深圳約27.84%；次大企業是總部位於杭州的阿里巴巴，市值4兆2015億人民幣，占杭州總市值更達51.30%，可以說深、杭能分別位居第2、4，2家民營企業扮演重要支柱。

被視為大陸金融與經濟中心上海僅排第3，而且和第2名深圳差距超過4兆人民幣，也就是幾乎差1家騰訊的差距，而且這還是電子商務新興拼多多強勢崛起後的結果。拼多多市值1兆4217億人民幣可在企業榜排至第7，也是前15名唯一上榜滬企，約占上海總市值11.45%。值得注意的是，深圳還有未上市電信巨頭華為未列計算，滬、深實際差距恐怕更大。

北京上市公司總市值達27兆1790億人民幣，是第2名深圳1.66倍有餘，主要靠大型國有金融、壽險業支撐，在企業市值榜前15名就有7家，其中僅企業榜第6美團-W、第13京東是私企。不過，北京也有未曾上市的強力科技巨頭，即抖音母公司字節跳動，該公司也是全球最大獨角獸之一。

城市市值靠國企支撐的，還有排行第6貴州仁懷市。事實上仁懷市值完全等同於貴州茅台市值，2兆5099億人民幣，換言之，光是貴州茅台1家公司，在全大陸只輸5個城市。白酒類股在市場被追捧也可從這份榜單看出，四川宜賓市擠上排行榜第13，省內只輸省會成都，而且贏過從四川分割出的直轄市重慶，主要是靠五糧液，五糧液市值1兆1328億人民幣，占宜賓總市值99.35%。

以下是前20名城市2020年末總市值(單位：億人民幣)

北京 271790

深圳(廣東) 163597

上海 124205

杭州81896

廣州(廣東) 32807

仁懷(貴州) 25099

佛山(廣東) 20154

南京(江蘇) 13912

無錫(江蘇) 13860

天津 11962

長沙(湖南) 11841

成都(四川) 11819

宜賓(四川) 11402

寧波(浙江) 10941

西安(陝西) 10887

蘇州(江蘇) 10813

重慶 10051

武漢(湖北) 9243

蕪湖(安徽) 8823

福州(福建) 8567

(中時新聞網)