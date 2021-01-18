百年餅店舊振南總經理李立元表示，斥資1億元投資的新廠房預計今年第二季完工，該廠規模比現有廠房大一倍，並將引進更多自動化設備、優化生產流程等，希望挹注產能增長；他並指出，因應疫情衝擊，今年重心將放在台灣電商布局，並從中秋、春節送禮商機，延伸到端午、普渡、清明等各式節令消費需求，擴大成長空間，拚2021年營收正成長！

隨著農曆年將至，舊振南也開賣全新春節禮盒，除了推出更多樣化的選擇，加上因疫情因素民眾無法出國加持下，預估今年春節檔期業績可望年增15％。有趣的是，呼應防疫需求，舊振南也特別推出新春版的防護口罩，共兩款，至舊振南全台實體店就能用99元加價購。

李立元坦言，2020年受疫情影響，觀光客不能來台，整體營收衰退40％，是他進公司八年以來罕見的衰退，不過，期間公司仍持續透過新商品、服務，甚至包括異業合作聯名，擴大效益。

因應後疫情時代的消費趨勢，他表示，希望未來消費者不只過年、中秋會想到舊振南，而是如何創造出「儀式感」，讓消費者在端午、普渡、清明、冬至、母親節、情人節等，都有機會透過糕餅送禮傳達心意，刺激平時的消費需求。而這將考驗的是，舊振南如何將產品更日常化，並透過新的行銷包裝方式，推薦給顧客。

此外，李立元也透露，今年舊振南預計在第二季完工新的廠房，是原有電子廠房的改建，同樣位於高雄，規模比現有廠房大一倍，包含設備總投資金額1億元，除了優化生產流程、產能提升以外，也預計增加更多OEM、ODM的代工。

同時，呼應健康消費趨勢，李立元說，舊振南已有約18支產品取得「Clean Label」潔淨標示，有助公司產品擴大銷售通路，例如主打有機、健康食品的專賣店，就有機會打入。

(工商 )