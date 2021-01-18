捷智商訊(6816)今天以參考價29元登錄興櫃，開盤以33.5元開出，盤中最高來到56.6元，漲幅達95％，在大盤早盤重挫之時，逆勢開出好彩頭。

捷智商訊設立於民國89年5月6日，以專業的資料倉儲技術起家，與台灣工研院合作，利用大數據的整合，將監理科技（RegTech）應用在法規報表技術上面，透過自動化的辨別系統及交易資料應用，從中擷取與彙整監理相關有效稽查項目。針對金融企業內部作業流程監控與稽核作業整理，對金融企業所提出申報法規報表內容進行稽核與檢視，提升資料自動化整合效率，及金融企業合規效率，達到事先預防與事後防阻功效。

捷智商訊科技將AI的技術應用於法規報表自動化、洗錢防治系統、法遵管理等相關系統，整合了法規異動追蹤、內部流程管理、稽核作業監控、客戶辨識、交易監控及市場新聞監控等六大金融產業最關注面向，解決金融產業長期以來法遵作業成本的問題，以監理科技的應用，讓法遵流程自動化、效率化，讓企業更具策略性。

金管會未來有八大方向，會列入金融科技發展路徑圖，包括建立單一窗口或諮詢平台、資訊共享、法規調適與倫理規範、能力建構、數位基礎建設、園區場域及功能擴充、監理科技、國際鏈結。捷智商訊的解決方案發展藍圖將圍繞政策面，協助金融業者跟隨政府政策實踐完善的金融藍圖。

該公司2019年營收1.33億元，稅後淨利0.11億元，每股盈餘2.5元；2020年接獲三大網銀訂單，去年前11月營收1.04億元，稅後淨利0.2億元，每股盈餘2.53元。

三家網銀2020年認列營收7到8成，之後將轉為維護收入，同時在去年第4季也接獲新的三個專案，預計今年認列，法人估計，捷智商訊今年營收、獲利將朝雙位數成長邁進。

(時報資訊)