普通重型機車的車頭全毀，黃姓少年駕駛受傷。（李金生攝）

金門縣府旁民生路、民權路口昨（17）日晚上21時30許發生執勤中的金城消防分隊救護車與普通重型機車相撞事故。（警方提供）

執勤中消防隊救護車遭撞，車身明顯受損，所幸載送的病患未遭到波及。（警方提供）

機車騎土緊急送醫，還好沒有大礙，肇事原因由警方調查釐清中。（民眾提供）

金門縣府旁民生路、民權路口昨（17）日晚上21時30許發生執勤中的金城消防分隊救護車與普通重型機車相撞事故。17歲機車騎士送醫幸無礙，雙方均無酒駕情形，肇事原因由金城分局調查釐清中。

金城分局說明，初步調查該起交通事故是金城消防分隊救護車執行勤務，準備將病患由金城民權路經環島北路送往金門醫院途中，行至民權路與民生路口鳴笛紅燈直行時，與民生路大同之家往金城車站方向行駛的普通重型機車擦撞，導致普通重型機車車頭全毀，黃姓駕駛受傷。所幸救護車上病患並未遭到波及，消防分隊也立即派遣其他救護車迅速將車上病患及黃姓少年送醫，傷勢並無大礙。

警方指出，雙方駕駛均無酒駕，救護車出勤也依規定鳴笛及開啟警示燈，有優先通行權，至於詳細事故原因仍待後續交通事故鑑定。

金城分局長胡淑淨提醒民眾聽到消防救災車輛的鳴笛聲，駕駛就要減速、禮讓，若沒禮讓執行救護的公務車輛，可開罰3600元並吊銷駕照。

(中時 )