迷信的東方人結婚通常都要先「看日子」，挑個良辰吉日結為連理，然而有一對準新人卻是看好日子後，不斷遇到親人過世，導致日期一延再延，最後新娘索性換人，讓命理師都忍不住傻眼，心想這一切該不會是天意，兩人就是注定有緣無份。

命理專家周映君在節目《新聞挖挖哇》透露，過去她曾遇到一對準新人和家長來看日子，「一看就知道他們都是不錯的家庭，條件各方面都不錯」，他們希望盡量是半年後的日子，那時大家才比較有空，都忙到一個段落，沒想到大喜之日接近時，他們又前來換日子，一問才得知原來是男方的奶奶過世了。

由於「治喪不能結婚」，於是周映君為這對準新人看了奶奶「對年」之後的日子，然而接近婚禮時，新娘的爸爸過世了，兩人再度跑來算日子，這次周映君為他們看了一年之後的日子，驚人的巧合也讓主持人鄭弘儀激動直呼，「怎麼會這樣！這應該是不讓你們結婚吧」。

閨蜜一次就搶夫成功。(圖/翻攝自新聞挖挖哇YouTube)

婚事就這樣拖過了3年，本以為兩人終於能步入禮堂，這次卻換成男方父母獨自前來，說要換新娘的八字，這才發現新的新娘竟然是原本那位的閨蜜，她疑似看上新郎家境，趁新娘在治喪期間爬上男方的床，還一次就成功懷孕，曲折離奇的故事也讓現場來賓驚呼連連。

(中時新聞網)