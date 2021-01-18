佳和集團董事長翁茂鍾籠絡前公懲會委員長石木欽等上百名法官及檢警調人員，引發關注，法務部指示曾任廉政署副署長的參事洪培根、台灣高檢署政風室主任洪銘宏組組「政風調查小組」，依據翁的27本筆記本「按圖索驥」，逐一約談筆記本上的20名檢調官員，僅前高檢署檢察官楊榮宗1人拒絕受訪。

法務部長蔡清祥表示，本案的調查標準，包括1 .與承辦翁茂鍾案件有關者；2.購買翁茂鍾公司股票者；3.接受翁茂鍾宴請5次以上者；4.接受翁茂鍾餽贈襯衫5次以上者。調查對象檢察界11人，調查局共9人，合計20人，其中在職6人，包括台北地檢署檢察長周章欽、高檢署檢察官黃和村、高分檢檢察官蘇南桓、潘國威、調查局官員王北齊、楊師宏。

法務部表示，檢察官部分，方萬富曾承辦翁男案件，且買股票、接受飲宴、襯衫5次以上；曲鴻煜曾承辦翁男案件，且買股票、接受襯衫5次以上；羅榮乾接受宴請、襯衫；凌博志買股票、接受宴請及襯衫；王崇儀有買股票；陳守煌、周章欽、黃和村、蘇南桓、潘國威、楊榮宗有收襯衫。

另調查局部分，秦台生曾承辦翁男案件，且買股票、接受飲宴、襯衫5次以上；宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生有買股票；王北齊、楊師宏、張濟平、柯尊仁則收受襯衫。

(中時 )