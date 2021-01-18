【現場直播】「官場現形記」翁茂鍾案 司法院法官違失調查報告｜2020.1.18

司法院調查後認為林奇福及顏南全等7名法官有懲戒必要，提案人審會再決議後移送監察院審查；另將攻占行政院案有罪撤銷的最高法院庭長陳世淙等13人逾懲戒行使期間，沒有司法懲戒必要。

這起事件導因2019年8月間，臺北地檢署偵辦石木欽涉關說案，檢察官調查後雖然沒有發現司法官涉及刑事犯罪，但疑有行政不法，於是由最高檢察署將案件移送司法院調查，石遭約談後火速請辭，關鍵證據正是翁茂鍾的筆記本。

據了解，翁茂鍾的筆記本宛如文學名著《官場現形記》，記錄了官場的黑暗腐敗，包括翁招待司法官等公務人員吃飯；一起打高爾夫球聯絡感情；贈送襯衫及茶葉等禮品，及如何揪團買股票，讓官員在股市賺大錢。

懲戒法院審理中的石木欽彈劾案，從1997年7月22日至2017年間，與當時有官司在法院審理中的翁茂鍾飲宴、球敘，石木欽提供翁法律意見，他還以妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制怡安、聯亞公司股票獲取利益。

翁茂鍾百利案件的民事訴訟在最高法院審理時，當時仍是保密分案，承審法官及合議庭不對外公開，但石木欽涉告知翁男案件分案結果，翁還到最高法院拜訪石與吳雄銘庭長。

去年監察院彈劾石木欽後，認為涉案的逾百名官員也有進一步調查必要，因此要求司法院、法務部及調查局、警政署等，須在本月18日前提交調查報告給監察院，相關機關也依翁的筆記本內容及彈劾書內容，約談涉案官員。

(中時 )