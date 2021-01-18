強冷氣團影響，今天天氣寒冷，水氣逐漸減少，氣象達人彭啟明表示，今晚到明天清晨，還有一次低溫，西半部有機會到10度以下，直到明天白天顯著回溫，接著周三至周五南方水氣北上、鋒面通過，全台有雨，周六、日另一波東北風南下降溫，但預計到2月初，都不會再有寒流等級的冷空氣報到。

彭啟明今早在臉書指出，這波強烈冷氣團低溫預計在今天白天逐步減弱，白天北部高溫回升到14-16度，中南部17-22度，東半部17-20度，但要留意今晚到明天清晨西半部仍有10度低溫。

彭啟明說，明天(19日)白天開始回溫，周四、五(21、22日)全台溫度約16-23度，北方冷空氣影響暫時告一段落，但周三下半天開始南方系統有些水氣北上，東半部轉多雲偶陣雨，周四、五水氣持續影響，全臺降雨機率高，中南部、北部也有短暫陣雨，東半部一整天有雨，像是微弱鋒面通過，但預測上仍有些變化空間。

彭啟明指出，周六、日(23、24日)另一波東北風南下，溫度略降，然後下周再回溫，下周大致為東北風的型態，可能又有波冷空氣接力南下，但目前預測到二月初都尚未有比寒流更強的冷空氣報到，暫時不用太擔心。

(中時新聞網)