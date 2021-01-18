PCB廠-定穎(6251)今天減資後重新掛牌，受惠於車用HDI等訂單狀況良好，定穎預估，今年第1季合併營收可望優於去年同期，今天盤中股價逆勢走高。

定穎近幾年將產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統，伺服器以企業和雲端用伺服器為主，網通則是主攻路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器等，最夯的Mini LED，定穎亦有著墨。

為健全公司財務結構，定穎去年10月14日臨時股東會通過辦理減資彌補累積虧損，減資新台幣3億3545萬3030元整，銷除已發行股份3354萬5303股，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為10.784214%，減資後股本約為27億7514萬元。

受惠於全球車市復甦及電動車高度成長，定穎車用HDI等訂單狀況良好，目前產能亦是滿載生產，由於車用訂單強勁，定穎也持續擴充產能，黃石廠於去年底開出10萬呎的HDI，預計今年第1季再開出40萬呎的傳統板，公司計畫將昆山廠的訂單做移轉，以提升總體毛利率。

定穎因認列售廠利益，去年前3季稅後盈餘為6.85億元，每股盈餘為2.34元，累計2020年合併營收為126.1億元，年減7.93%；定穎表示，第1季合併營收可望延續去年第4季水準，並優於去年同期。

(時報資訊)