美股三大指數15日全面收黑，美元指數上升，美股指數期貨又疲弱下，亞太主要股市全面走軟。2021年至今，恆指周線三連紅累積上漲2187點，早盤受影響開低119點，為28454點。同時，國企指數也開低53點，為11266點。不過，中國大陸經濟數據傳出好消息，恆指及國企指數由黑翻紅。恆生指數目前為28,720.55點，上漲146.69點，漲幅0.51%。國企指數(H股)為11,373.15點，上漲52.62點，漲幅0.46%。

早盤中，騰訊一度漲逾3%且再創新高，中資電訊股表現優異，中移動與中電信也曾漲5%左右。

汽車族群早盤中漲跌互見，比亞迪跌逾4%，吉利漲近1%，華晨跌0.8%，長汽漲逾3%，廣汽跌逾7%。

美團漲6%，一度見高點327港元。小米也跟著大盤黑翻紅，上漲1.4%，見29.85港元高點。

經濟數據方面，中國大陸2020年第四季經濟成長按年則增6.5%，優於預期的6.2%。2020整年經濟表現優於預期，按年計算增加2.3%，優於預估值2.1%。但12月社會消費品零售按年增加4.6%，遜於預期可增5.5%。

(時報資訊)