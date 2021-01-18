法國環保集團、垃圾和水管理公司蘇伊士(Suez)正在處理和抵抗法國同業威立雅(Veolia)的收購之際，公司於周日表示，已經收到投資公司Ardian和全球基礎建設夥伴(GIP)的收購提案，可能導致更多的競價。

Ardian和GIP過去曾表示有興趣，據了解，最新報價為每股18歐元，與威立雅的每股報價相同，對蘇伊士的估值為113億美元。

蘇伊士執行長Camus指出，Ardian/GIP的收購提案並未消除工作職位確保的不確定性，以及反壟斷問題。

威立雅則在聲明中指出，公司並不想出售對蘇伊士的29.9%持股。

威立雅在去年從法國國有的公用事業Engie集團手中，購入蘇伊士許多股權，為全面的收購開啟序幕；而收購行動也遭到蘇伊士管理階層的抵抗，雙方並進入法律戰。蘇伊士執行長Camus表示，有兩家汙水和廢棄物管理公司，對法國是比較好。

在本月稍早，威立雅對蘇伊士提出收購要約，試圖買下其它剩餘的七成股票。威立雅對於收購表示，希望在該產業這高度片斷化的市場擴展其全球影響力。

(時報資訊)