電子票證造型推陳出新！愛金卡公司18日宣布，即將推出可愛造型「大同電鍋icash2.0」，將大家熟悉的「大同電鍋」等比例縮小，不僅鍋蓋能夠直接打開，電鍋內還有滿滿的擬真越光米，電源開關還特別設計能夠上下撥動，且感應時電鍋開關處還會發亮，完全重現電鍋正在悶煮料理時的模樣！

愛金卡公司表示，「大同電鍋icash2.0」這次共推出兩款經典顏色，紅色款為網路限定版本，共發行3,500個，首波預購將於2021年1月20日（三）上午11:00於OPEN POINT APP搶先開放OPEN POINT會員預購，每個售價399元。

另外，綠色款共發行16,500個，將於2021年1月27日（三）起於全台6,000家7-ELEVEN門市販售（數量依各門市庫存為準），網購平台博客來及7-ELEVEN線上購物中心也提供兩款顏色供線上訂購。

之所以選擇大同電鍋造型，愛金卡公司說，大同電鍋陪伴大家六十幾年，不但成為結婚嫁妝的最佳選擇之一，出國遊學的學子們更是必須扛出國打理三餐，除了使用它來煮飯外，蒸、滷、燉、燜等多種料理方式，絕對稱得上最萬能的電鍋，也是家家戶戶必備的電器。

(工商 )