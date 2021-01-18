美國總統川普即將卸任前，仍然持續打壓中國資通訊設備商華為。據路透引述消息人士報導，川普政府上周通知一批華為供應商，稱華府正在吊銷其向華為出售產品的許可證，被吊銷的晶片公司包括英特爾（Intel），並將拒絕另外數十間華為供應商的銷售許可申請。

報導引述美國半導體工業協會（Semiconductor Industry Association, SIA）上周的一份文件稱，已接獲美國商務部通知，稱當局有意吊銷最少一間華為供應商的出口資格，消息指被吊銷資格的供應商數目不止一間；同時有為數眾多的許可申請遭到拒絕，政策影響相當廣泛。

受影響的供應商稱，他們花費數個月時間等待華府的決定，以現時川普政府只餘數天的執政時間計算，要跟隨政府指示辦事顯得充滿挑戰。

美國民主黨候任總統拜登將於當地時間20日宣誓就職。這應該是川普在離開白宮前，最後一輪針對華為採取制裁措施。川普過往屢以危害美國國家安全為由，對華為採取多項制裁行動。

美國商務部與SIA並未對上述消息公開回應。英特爾發言人拒絕評論有關消息。

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