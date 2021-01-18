勞動部18日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計342家，實施人數3,825人。勞動部表示，這周增加29家，人數增加143人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休9日至12日。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，不少企業都選擇在月初停止實施，所以8日公布的當期會有明顯的減幅，其他周的都會有小幅度的變動，從這一周的數據來看，主要是有些業別還受到疫情影響，例如支援服務業中的旅行社，「因為疫情還沒有緩下來、境管還是持續實施」，預期未來還有一段辛苦的路要走，還有運輸及倉儲業中的航空公司也是有小幅增加，但在製造業的部分仍是向下減少。

另外，另為協助實施無薪假企業及勞工，勞動部表示，祭出「充電再出發訓練計畫」，截至4日止已核定969家事業單位、1萬7,525人，核付金額約2億2,662萬元；「安心就業計畫」也是勞動部針對無薪假紓困措施，符合條件勞工可領取實施無薪假前1年內的平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50％補貼，勞動部已核定4萬2,533人、發出超過5億5,642萬元補貼。

(工商 )