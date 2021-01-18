大陸國家統計局18日公佈多項經濟數據，儘管2020年全年與第四季GDP增長報喜，但拉動經濟增長「三駕馬車」中的投資、消費來看，12月數據卻不如預期。統計局數據顯示，2020年12月社會消費品零售總額4.6％，遜於預期的5.5％，亦低於11月的5％。至於2020年12月城鎮固定資產投資增速為2.9％，同樣低於預期的3.2％，略高於上月的2.6％。

2020年全年GDP增速2.3％，優於市場預期的2.1％；2020年第四季GDP增速6.5％，亦高於預期的6.2％。

中國網報導，大陸國家統計局局長寧吉喆表示，2020年全年社會消費品零售總額為人民幣（下同）391,981億元，比上年下降3.9％。若以第四季來看，社會消費品零售總額增長4.6％，比第三季加快3.7個百分點。2020年全年全國網上零售額117,601億元，比上年增長10.9％。其中，實物商品網上零售額97,590億元，增長14.8％，占社會消費品零售總額的比重為24.9％，比上年提高4.2個百分點。

(工商 )