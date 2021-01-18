美國新舊任總統將在20日正式交接，號稱台美關係最好的時刻，如今拜登政府即將上台，我駐美大使蕭美琴卻連一張觀禮門票都拿不到，反觀過去川普上任時，由立法院長游錫堃率團參加，雖今年受疫情影響規模縮小，但也不至於被拒於門外。對此，前外交官介文汲表示，蔡政府應該有所警覺，思考如何跟拜登政府建立好的關係，但不知道民進黨在想什麼，是台灣利益、本身黨派的利益，還是獨派大老的利益？

介文汲今（18）日在廣播節目「千秋萬事」中表示，以前規格很高，今年沒有代表團，就連在地的蕭美琴也沒拿到門票，看來蔡政府跟新任拜登團隊關係有點冷，吹了半天、講得天花亂墜，最後卻無法兌現，但並非嘲笑蔡政府辦事不利，而是要思考這代表什麼意義。

先前美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）一度要訪台，介文汲指出，當時蔡政府就應該說不要來，因為川普政府要下台了，已時地不宜，但民進黨還打算高規格迎接，最後克拉芙特不來了，一定是因為拜登陣營踩煞車，雖還沒正式交接，但拜登陣營已明顯在接管美國國防部跟國務院，也明白川普不斷埋地雷，美國國務卿蓬佩奧也沒聲音了，被剝奪軍權沒有指揮能力了。

前外交官介文汲（右）談及台美關係，建議蔡政府應趕快調整心態、調整作為。（圖／摘自中廣新聞網「千秋萬世」YouTube）

克拉芙特不來了，介文汲認為，蔡英文應該有所警覺，但後來又透過視訊對話，這些拜登政府都看在眼裡，會想說在搞什麼鬼？想要玩我美國到什麼時候？建議蔡政府應趕快調整心態、調整作為，現在重要的是如何跟拜登政府建立好的關係，起碼有工作關係。

介文汲直言，國際關係沒有私交，只有永遠的國家利益，但民進黨不斷的犯錯，認為也會讓拜登政府有所警覺，慢慢的冷處理，回到過去40年、1979年台美斷交後，兩岸三地的基本權力、關係架構，但這是好事。

4年來，川普把兩岸推到戰爭邊緣，介文汲說，過去兩岸在和平氛圍下，兩邊人民都有獲利，最重要的是遠離戰爭危機，但川普跟民進黨把兩岸搞得危機起伏，大陸飛機一直來繞，這對我們有什麼好處？現今拜登政府政策的大方向，其實應是受到歡迎，但不知道民進黨在想什麼，想的是台灣利益、本身黨派的利益，還是獨派大老的利益？介文汲強調，任何政黨、領導人，還是要以全民利益為考量。

(中時新聞網)